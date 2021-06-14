почему у нас выгодно
Большой ассортимент
Все модели из каталога всегда в наличии
Собственная служба сервиса
Запчасти всегда в наличии
Прямые поставки
Мы работаем с заводами напрямую
Быстрая обработка заказов
У вас будет персональный менеджер
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ РАБОТ
Для автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и операций с грузами, имеющими большой вес, используется оборудование грузоподъемное различного типа. Оно востребовано в самых различных областях: в быту, промышленных цехах, стройплощадках, сборочных производствах, СТО, мастерских, у автомобилистов и пр. Позволяет выполнять различные операции в помещениях и на открытых площадках.
Самыми востребованными являются лебёдки и тали различного типа с ручным или электрическим приводом. Их используют для подъёма груза, удерживания на определенной высоте, подтягивания или перемещения в горизонтальной плоскости. Также возможно использование в составе сложных приспособлений, имеющих аналогичное назначение – кранов, подъёмных или буровых установок и т.п.
На нашем сайте грузоподъемного оборудования представлена продукция бренда Gearsen, которая стала известна благодаря следующим характеристикам:
- Прочность даже мелких элементов.
- Износостойкость материалов.
- Качественная сборка.
- Высокие технические характеристики.
- Долговечность.
При этом цена на всё представленное оборудование доступна для бюджета даже небольшой организации.
Какие виды грузоподъёмного оборудования мы предлагаем
Богатый ассортимент талей и лебедок представлен в каталоге грузоподъемного оборудования. Модельный ряд позволяет выбрать ручные и электрические модели грузоподъёмностью от 0,5 до 36т. Максимально возможная высота подъёма – 450 м.
Постоянно в наличии на складе в Красноярске представлены следующие виды оборудования:
Лебедки ручные:
- барабанные
- рычажные
Лебедки электрические
Тали ручные:
- цепные
- рычажные
Мини-тали электрические
Тельферы электрические
Тележки для мини талей
Ручные модели используются в быту и на небольших предприятиях. Электрические тали и лебёдки более производительные, имеют высокие технические характеристики и способны длительно работать в интенсивном режиме. Мощности позволяют эксплуатацию на предельных возможностях, не подведут в сложной ситуации.
Особенности грузоподъёмного оборудования Gearsen
Все модели, представленные в каталоге, изготовлены из конструкционной или легированной стали, имеют большой запас прочности (свыше 40%). Применена надёжная антикоррозийная защита основных элементов в виде полимерно-порошкового покрытия или оцинковки, что значительно увеличивает срок службы.
Для удобной эксплуатации предусмотрены такие важные нюансы, как удобная форма и прорезиненное покрытие ручек, чтобы во время работы с оборудованием не соскальзывали руки. Это особенно важно при работе в морозную и дождливую погоду для сохранности груза, быстрого выполнения поставленной задачи.
Особенности выбора подходящего оборудования
Прежде чем грузоподъемное оборудование купить для оснащения конкретного объекта или выполнения определённых задач, необходима консультация специалиста или знания принципов проведения такелажных работ, строповки грузов.
Работать с ручными моделями просто, поскольку управление понятное (интуитивное), а грузы имеют небольшой вес. Электрические модели сложнее в управлении, работа с ними требует от оператора внимания и применения специальных навыков. Поскольку неправильно зафиксированный груз может сорваться, упасть и повредить находящиеся рядом предметы, важно соблюдать технику безопасности, находиться на достаточном расстоянии.
При выборе модели учитывайте грузоподъёмность, длину каната – это основные параметры, которые указаны в каталоге.
Предлагаем купить грузоподъёмное оборудование Gearsen в Красноярске по выгодной цене первого поставщика. Предоставим необходимые документы, официальную гарантию производителя. Gearsen – лучшее соотношение отличного качества и цены.
Хиты продаж
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Опишите, что вам требуется, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Доставка ГПО по Красноярску и области
Остались вопросы?
Опишите, что вам требуется, и мы свяжемся с вами в ближайшее время