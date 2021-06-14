Для автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и операций с грузами, имеющими большой вес, используется оборудование грузоподъемное различного типа. Оно востребовано в самых различных областях: в быту, промышленных цехах, стройплощадках, сборочных производствах, СТО, мастерских, у автомобилистов и пр. Позволяет выполнять различные операции в помещениях и на открытых площадках.

Самыми востребованными являются лебёдки и тали различного типа с ручным или электрическим приводом. Их используют для подъёма груза, удерживания на определенной высоте, подтягивания или перемещения в горизонтальной плоскости. Также возможно использование в составе сложных приспособлений, имеющих аналогичное назначение – кранов, подъёмных или буровых установок и т.п.

На нашем сайте грузоподъемного оборудования представлена продукция бренда Gearsen, которая стала известна благодаря следующим характеристикам:

Прочность даже мелких элементов.

Износостойкость материалов.

Качественная сборка.

Высокие технические характеристики.

Долговечность.

При этом цена на всё представленное оборудование доступна для бюджета даже небольшой организации.